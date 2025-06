Andrea Costa Imola: completata la ristrutturazione del debito, club pronto per la cessione

Qualcosa si muove in casa Andrea Costa. Una cinquantina di giorni dopo il comunicato con cui la società aveva annunciato la messa in vendita del club e il mandato allo studio Chiarioni per la ristrutturazione del debito pregresso, ieri lo stesso club imolese ha annunciato il buon esito del lavoro dello studio. L’intricata situazione societaria biancorossa è definita nei minimi dettagli e a disposizione di chi intende acquisire il club, con il termine per farsi avanti fissato al 30 giugno (ai primi di luglio l’iscrizione al campionato).

"L’Andrea Costa Imola 2022 comunica che lo studio Chiarioni ha terminato l’attività demandatagli ed è in grado di fornire un quadro della situazione aziendale ai fini di una possibile cessione di quote e/o ristrutturazione. Lo studio è stato altresì incaricato di ricevere tutte le proposte del mondo imprenditoriale per il rilancio del nostro orgoglioso club. La scadenza per le manifestazioni di interesse è fissata al 30 giugno, e ogni proposta sarà valutata con attenzione. La società è fiduciosa che, con il supporto giusto, potrà continuare a scrivere pagine importanti nella storia dello sport locale".

Poche righe dalle quali traspare fiducia sulla futura cessione. E se dall’entourage biancorosso le bocche continuano a restare cucite, a fare chiarezza è il dottor Gianluca Chiarioni, che ha seguito direttamente la questione: "Abbiamo ricevuto incarico dall’Andrea Costa di entrare nelle dinamiche contabili per verificare se ci potessero essere i presupposti per una rappresentazione economico patrimoniale dell’azienda – osserva Chiarioni –. Concluso questo percorso siamo depositari di questa realtà avendo anche, com’è l’orientamento della proprietà, il compito di filtrare potenziali acquirenti e presentare loro nelle dovute maniere la situazione patrimoniale. Tutto questo sapendo di dover correre, visti i tempi ristretti da rispettare".

Potenziali acquirenti? "L’Andrea Costa merita l’attenzione che le compete – aggiunge – e perciò posso dire che ci sono stati imprenditori che hanno già manifestato prima d’ora un potenziale interesse. Noi abbiamo presentato allora una situazione in divenire, adesso dopo la forma ufficiale arrivata con il comunicato si riapre la porta a queste persone che potranno ripresentarsi a noi. Nomi non posso farne, posso solo dire che si tratta di imprenditori con una storia tale da garantire un futuro di stabilità al club Andrea Costa".

