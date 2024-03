Aria di Formula uno. McLaren in pista con Piastri e Norris

Apertura di stagione nel segno dell’ormai ex AlphaTauri, aria di primavera con la McLaren. Il copione andato in scena nel 2023 in Autodromo si ripete anche quest’anno. Sulla scia dei test compiuti a gennaio dalla scuderia faentina, ormai una vera e propria tradizione in riva al Santerno, anche la casa automobilistica britannica è tornata ieri all’Enzo e Dino Ferrari dopo la positiva due giorni di inizio aprile 2023 per offrire agli appassionati imolesi un assaggio di Formula 1.

Il team, reduce dal Gran premio di Arabia Saudita dello scorso fine settimana e pronto a volare in Australia per la gara del 24 marzo, resterà a Imola anche oggi per consentire ai propri piloti di inanellare quanti più giri possibili al volante della MCL36, la monoposto utilizzata durante il campionato mondiale del 2022 (i regolamenti prevedono che non possano essere portate in pista vetture più recenti).

La McLaren, che tornerà poi a Imola per prendere parte al Gran premio del 17-19 maggio, può vantare una dozzina di campionati mondiali vinti grazie a nomi mitici quali James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Lewis Hamilton e soprattutto Ayrton Senna. E dal momento che proprio quest’anno ricorrono i 30 anni dalla morte del campione brasiliano, vittima di un incidente alla curva del Tamburello il primo maggio del 1994, il ritorno a Imola del team con il quale Senna ha corso dal 1988 al 1993, vincendo i suoi tre titoli iridati, assume un significato particolare. Ed è stata la stessa McLaren a celebrare il suo Ayrton, ieri mattina via social (12,5 milioni di follower solo su Instagram), pubblicando una foto delle bandiere e dei disegni appesi alle reti di recinzione del parco delle Acque minerali, di fronte al monumento realizzato da Stefano Pierotti.

A tenere in alto i colori del team britannico ci sono, oggi come nel 2023, i giovani Lando Norris e Oscar Piastri. Quest’ultimo, in particolare, è stato grande protagonista della giornata di test di ieri. Come al solito numeroso, complice anche la bella giornata di sole, il pubblico accorso ai bordi del tracciato (le tribune in queste circostanze restano chiuse al pubblico così come il resto del circuito). Oggi si replica e al volante è annunciato il terzo pilota, Ryo Hirakawa.

Nel calendario di attività 2024 della pista, appena approvato dalla Giunta del sindaco Marco Panieri, quella di ieri non figura come giornata in deroga ai limiti di rumore previsti dalla normativa. I bonus ai tetti delle emissioni acustiche sono 37 per tutta la stagione. Formula Imola se ne è già giocati due domenica e lunedì scorsi, quando in pista erano scese le vetture impegnate nel Mondiale Endurance (compresa quella dell’ex campione della MotoGp, Valentino Rossi).

Le altre giornate in deroga attualmente previste in calendario sono le seguenti: 6-7 aprile Test tecnici vetture da competizione; 11 aprile Test Porsche Carrera Cup Italia; 19-20-21 aprile Fia World Endurance Championship (Wec); 17-18-19 maggio Gran Premio di Formula 1; 31 maggio – 1 e 2 giugno Aci Racing Weekend; 21-22-23 giugno Porsche Cup Suisse; 4-5-6-7 luglio European Le Mans Series; 24-25 agosto Minardi Day; 6-7-8 settembre Aci Racing Weekend; 27-28-29 settembre Civ - Campionato italiano velocità; dal 15 al 21 ottobre Finali Mondiali Ferrari; 21 novembre Test tecnici vetture da competizione. Ausl e Arpae hanno già fatto sapere che vigileranno sul rispetto degli impegni presi da Formula Imola.