Aria di Natale in centro. Si accendono le luminarie

Si terrà nel centro storico di Castel San Pietro Terme la tradizionale cerimonia di accensione delle luci natalizie, il momento in cui prende ufficialmente il via l’edizione 2024 di Castèlanadèl, un’edizione speciale dedicata al tema del “tempo”, come spiega la sindaca Francesca Marchetti rivolgendosi alla cittadinanza in apertura dell’opuscolo con il programma che viene distribuito in questi giorni e che si può scaricare dal sito del Comune. L’evento di accensione delle luci in programma oggi, a cura di Pro Loco e Amministrazione comunale, inizierà alle 17 in via Cavour con la fiaccolata che giungerà in piazza XX Settembre sulle note del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme. Qui, alla presenza della sindaca e di rappresentati della Giunta e del Consiglio comunale, alle 17,30, si accenderanno le luci natalizie. Seguiranno canti natalizi dei bambini e delle bambine delle scuole primarie. Al termine della cerimonia in piazza, alle 18,25 circa, si salirà al primo piano del Municipio per inaugurare la mostra che raccoglie i bellissimi lavori creati dagli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie della Direzione Didattica di Castel San Pietro Terme per il concorso dedicato a Donatella Zappi, che quest’anno ha come tema “Giocare è una cosa seria”: la scoperta del gioco per aiutare a sviluppare la creatività, inventare giochi nuovi e riscoprirne di antichi. La mostra si potrà visitare fino al 6 gennaio negli orari di apertura del Comune.

A Osteria Grande le luci di Natale si accenderanno martedì 3 e l’atmosfera natalizia continuerà ad animare la città di Castel San Pietro Terme e le frazioni fino all’epifania con luci, presepi, concerti, mercatini, musica, arte, tante proposte per tutte le età, dai giovanissimi alle famiglie.