Campeggi temporanei, prezzi e regole

Salgono a quattro i campeggi temporanei allestiti per il Gp. Ai tre già annunciati (Ortignola, centro sociale Tiro a Segno e Osservanza, quest’ultimo solo per le tende) si aggiunge anche Gp Tents in via Pediano. Lo spazio, già attivo, resterà operativo fino a lunedì mattina. Info, tariffe e prenotazioni su www.gptents.com. Per quanto riguarda gli altri tre campeggi, i prezzi sono invece disponibili sul sito VisitareImola.it. E sono i seguenti: tende fino a quattro posti 12 euro; tende oltre quattro posti 15 euro; roulotte 22 euro; camper fino a sette metri 22 euro; camper oltre sette metri 25 euro; auto 10 euro; moto 8 euro; 10 euro in più ogni persona. Dal Comune ricordano che sarà possibile parcheggiare con i camper (ma non montare tende) in tutti i parcheggi allestiti per l’evento senza effettuare manovre di campeggio (dormire all’interno è consentito ma senza aprire il tendalino, posizionare tavoli…).