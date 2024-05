Colazione con Auser, concluso il primo ciclo: "Grande successo"

Si è concluso con successo il primo ciclo di “Colazione con Auser”, una serie di otto incontri con intrattenimento per anziani soli. L’iniziativa, organizzata da Auser in collaborazione con Spazio Life e centro sociale Bertella, Si è concluso con successo il primo ciclo di incontri del progetto “Colazione con Auser”, ha visto il culmine nella giornata di ieri. Un modo per favorire la socializzazione degli anziani, specialmente delle persone sole, anche non autonome, offrendo i propri automezzi per gli spostamenti. "Riteniamo che l’iniziativa abbia avuto successo – spiegano gli organizzatori – visto l’entusiasmo e il numero dei partecipanti (in media 30, 40 ad appuntamento, ndr) che hanno chiesto di poter continuare gli incontri. Tutto ciò è stato possibile grazie ai molteplici talenti di Sabina Niceforo e Roberto Dall’Aglio che, con le loro poesie, recite e dialoghi culturali anche in dialetto, hanno creato momenti di spensieratezza e tanti sorrisi. Anche i volontari sono stati entusiasti. Si pensa di riprendere il progetto in autunno". Per informazioni su altre date: 051.2812943.