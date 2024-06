Come usare il drone: un corso per i bambini

Un corso per utilizzare il drone, tra divertimento e regole. Così, al campo estivo della Virtus Imola, i ragazzi e le ragazze iscritte si concedono anche un momento diverso e collaterale al basket. Infatti, per tre settimane ecco le lezioni di utilizzo del drone, una tecnologia a pilotaggio sempre più presente nei vari contesti mondiali, dai conflitti agli sport, passando per le riprese cinematografiche e quelle amatoriali.

Così Michael Dalmonte dell’agenzia di comunicazione Dymon, esperto sulla tematica e abilitato nell’utilizzo dell’aeromobile, oggi, così come mercoledì scorso e mercoledì prossimo, coinvolgerà un centinaio di giovani nell’utilizzare il drone. "Sono tutti molto affascinati, lo vedono come un gioco imparando però a rispettare le regole", racconta Dalmonte. Sei gruppi, ognuno da circa 15 persone, per una quarantina di minuti tra teoria e pratica, il tutto davanti all’antistadio Romeo Galli.