Crossroads fa tappa con ’Dear Carmen’

Terzo e ultimo appuntamento di ‘Local Heroes’ in programma lunedì, alle 21, al teatro comunale di Mordano al civico 22 di via Sant’Eustachio. L’evento rientra nell’ambito dell’edizione numero 25 del festival regionale itinerante ‘Crossroads-Jazz e altro in Emilia-Romagna’. Sul palco Laura Avanzolini ed Emiliano Pintori per lo straordinario duo voce-pianoforte ‘Dear Carmen’ in omaggio alla grande Carmen McRae, una delle più importanti vocalist afroamericane con un posto negli annali del jazz. Eseguito già in quartetto e in trio, il repertorio assume una connotazione del tutto cameristica per una selezione di brani che non si limita ai grandi classici ma spazia pure nella riproposizione di titoli meno conosciuti. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’assessorato alla cultura del municipio di Mordano e con il Combo Jazz Club di Imola. Ingresso a pagamento.