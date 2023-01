Doppia festa alla Coccinella a base di canti, dolci e doni

Il 2023 si è aperto con una speciale doppia festa per gli ospiti della Casa protetta comunale Coccinella. Doppia perché, oltre a festeggiare il Capodanno, si sono recuperate anche le attività previste per la tradizionale festa di Natale, che non era stato possibile organizzare a dicembre (per la chiusura disposta nel rispetto delle norme anti-Covid previste in caso di soggetti positivi, ndr.)

"Dopo la chiusura di dicembre, la Coccinella non ha perso tempo e ha voluto, come promesso, recuperare con una bellissima festa all’insegna di canti, dolci e doni – afferma Andrea Pittelli, responsabile delle Attività educative e di animazione –. Presenti e partecipi i volontari della Cri di Castel San Pietro che, nonostante il brevissimo preavviso, hanno offerto a tutti una deliziosa e bellissima torta e sono rimasti in nostra compagnia con la loro rigenerante e simpaticissima presenza. Forti gli applausi nei loro confronti per la presenza e continua disponibilità".

"Tanti i momenti degni di nota – continua – Innanzitutto abbiamo ripercorso il nostro Calendario dell’avvento, rileggendo le bellissime frasi e aforismi che erano state associate ad ogni giorno di dicembre. Proseguendo con la bravissima Anita (nostra ospite), che ha intonato una dolce canzone di Natale, è stato il momento di palloncini e body painting su braccio, ideati e creati dai volontari Cri. A seguire i doni (regalati da Auser e Volontariato di Servizio) portati da Babbo Natale e dal suo elfo. Un saluto particolare a tutti i nostri volontari, ai quali aggiungiamo il gruppo di ‘Rinnovamento dello spirito’, che durante la chiusura aveva portato degli omaggi agli anziani che non hanno la fortuna di avere accanto dei famigliari".