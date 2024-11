"È un problema di tutta la società"

"Bisogna inquadrare il problema in ottica di società, visto che riguarda sia gli uomini sia le donne. Dobbiamo andare oltre l’idea che le donne siano vittime e agenti del cambiamento. Deve essere una presa di coscienza di genere, perché gli uomini stessi sono vittime del patriarcato e anche loro devono contribuire". Così Giada Angelini sul tema della violenza di genere: "Credo nei confronti aperti, in cui ci si mette nella prospettiva dell’altro. Ho partecipato a un progetto che voleva elaborare proposte per Imola. Abbiamo ragionato su questioni legate ai trasporti, in particolare ai treni notturni. E lì ho spiegato una mia esperienza vissuta, a seguito di una molestia".