Il concerto di Guè nella Fan zone

Un lungo fine settimana caratterizzato da tanti eventi dentro e fuori l’Autodromo. Si annuncia così la tappa imolese del Wec – World Endurance Championship. Si parte oggi alle 16 a Palazzo Sersanti con la consegna del trofeo Bandini, alla quale farà seguito alle 16.30 la presentazione ufficiale dei piloti in piazza Matteotti. Domani pomeriggio sono invece in programma le inaugurazioni delle due mostre dedicate ai motori. E in particolare alle due ruote. Alle 17.30 ‘Gli angeli di Imola’ nell’androne del palazzo comunale (a cura di MC Racing Imolese #96) e alle 18 il percorso espositivo dedicato al team Gresini (a cura di team Gresini Racing, Terre e Motori e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola) nella sala mostre di Palazzo Sersanti. E ancora, alle 19, nel ridotto del teatro comunale Ebe Stignani, la presentazione del libro ‘F1 Backstage – Storie di uomini in corsa’ dell’ex pilota Riccardo Patrese (evento a cura di Ferrari Club Imola). Completano il quadro delle attività in centro storico l’esposizione di una Porsche Penske in piazza Caduti per la Libertà e quella di alcune opere in marmo nella sala gonfalone del palazzo comunale. Venendo invece all’Autodromo, sempre domani alle 20 nella Fan zone di via Malsicura è in programma il concerto di Guè (si entra con il biglietto Wec del venerdì o con l’abbonamento). Per quanto riguarda invece le attività di pista, domani doppia sessione di prove libere dalle 11.15 alle 12.45 e dalle 16 alle 17.30. Terza sessione di prove libere sabato dalle 10.40 alle 11.40. Dalle 13.15 alle 14 spazio alla Pit walk riservata ai possessori di uno specifico biglietto, durante la quale i piloti firmeranno autografi. Dalle 14.30 le varie sessioni di qualifiche. Domenica giornata clou: pit walk dalle 10.45 alle 11.30, con bandiera verde alle 12.55 e partenza lanciata della ‘6 Ore di Imola’ alle 13. Auto in pista fino alle 19.