Dalle biblioteche all’Osservanza: una settimana per celebrare il valore della lettura

La città celebra e promuove la lettura. Dal 19 al 25 maggio, la città sarà protagonista della rassegna ’Goal! Una settimana per la lettura’, dove per sette giorni si realizzeranno eventi dedicati alla promozione di libri, coinvolgendo oltre 15 luoghi della città. "Con questo festival vogliamo valorizzare chi crede nella forza della lettura come motore di crescita culturale e sociale, rendendo visibili i gruppi di lettura che si muovono dalle case di riposo fino ai centri sociali" ha dichiarato Giacomo Gambi, assessore alla cultura, politiche giovanili, legalità e pace di Imola.

Per questo motivo, tra i 30 eventi, si segnalano in particolar modo gli incontri dedicati alla valorizzazione dei gruppi di lettura esistenti in città. Ecco quindi ’Esploratori di storie. Come creare gruppi di lettura a scuola e fuori’ venerdì 23 maggio alle ore 18.30 in Bim. Gli autori Alice Bigli e Matteo Biagi dialogheranno con Arianna di Pietro (de ’Il Mosaico’) e Cristina Montanari (di ’Casa Piani’).

A seguire, sabato 24 maggio, ’Come fondare un gruppo di lettura e vivere felici’ insieme a Simonetta Bitasi, professionista della lettura. Il tutto alle 14.30 in Bim. Alle 17, sempre in biblioteca, la scrittrice Antonella Lattanzi sarà invece protagonista della presentazione del saggio ’Capire il cuore altrui. Emma, Flaubert e altre ossessioni’ in dialogo con Emiliano Visconti.

Infine, domenica 25 maggio, a partire dalle 10, il Parco dell’Osservanza ospiterà ’Voci nel parco’, un’attività di lettura ad alta voce nell’area della pista da ballo. Nello stesso luogo, alle 11.30, l’attrice Alessia Canducci si esibirà con ’A perdersi, a ritrovarsi’, una serie di letture volte a coinvolgere grandi e piccini. "Ci auguriamo, con queste iniziative, di poter creare una rete che favorisca il consolidarsi di un avvicinamento delle persone alla lettura" ha concluso l’assessore Gambi.

Francesca Pradelli