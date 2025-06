"Le nostre piscine?. Un po’ affollate"

"In generale gli impianti sportivi di Imola mi sembrano molto ben organizzati – ritiene Chiara Marenga –. I miei figli li frequentano e sono soddisfatti".

In particolare, il figlio della donna intervistata frequenta La Tozzona per giocare a calcio e non trova difetti, dall’erba ideale per correre alle docce funzionanti negli spogliatoi. La Marenga si è recata in diverse occasioni anche al Centro Ortignola per la piscina. Nonostante la struttura sia funzionante, sarebbe fin troppo affollata negli orari di punta e migliorabile nel periodo estivo. "Essendo un capannone, il caldo inizia a sentirsi già dalla primavera" afferma la residente.