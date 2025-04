Cefla dona 38 computer all’istituto comprensivo: "Gesto di grande cuore"

Un atto di generosità nel cuore della vallata del Santerno. La cooperativa Cefla ha donato di recente ben 38 computer portatili all’Istituto comprensivo di Borgo Tossignano, come gesto concreto di solidarietà e sostegno, dopo il furto subito dalla scuola del paese qualche mese fa. I dispositivi, infatti, furono sottratti da ignoti privando la struttura di elementi essenziali per lo svolgimento delle attività didattiche e per la connessione alle risorse digitali degli studenti della scuola secondaria di primo grado di Borgo Tossignano. I nuovi computer sono stati appositamente ricondizionati dalla cooperativa sociale Giovani Rilegatori, realtà da sempre attenta alla sostenibilità ambientale attraverso il recupero di materiali e strumenti tecnologici in disuso, e andranno a rimpiazzare quelli rubati. La dirigente scolastica Adele D’Angelo ha ringraziato i presidenti Gianmaria Balducci e Carlo Alberto Gollini, rispettivamente alla guida di Cefla e Giovani Rilegatori per il loro impegno: "Siamo davvero grati per questo generoso gesto che dimostra quanto la nostra comunità sia solidale", ha detto.