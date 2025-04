Una camminata in memoria del campione

La città si prepara a ricordare anche quest’anno Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, i due piloti morti in pista durante il fine settimana del Gran premio di Formula 1 di San Marino 1994. Dopo le celebrazioni in grande stile del 2024, in occasione del trentennale della duplice tragedia, Comune e Autodromo hanno scelto quest’anno di organizzare una giornata all’insegna della semplicità: prima una camminata di beneficenza; poi le commemorazioni ufficiali.

L’appuntamento con l’Ayrton day è domani all’Enzo e Dino Ferrari. La giornata inizierà alle 9.30, con la ‘Camminata per Roland e Ayrton’, evento podistico non competitivo a cura di Atletica Imola Sacmi Avis lungo il tracciato del circuito. Le iscrizioni aprono alle 8.30 e si può partecipare con un’offerta libera a partire da cinque euro: il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione ‘Insieme a te’ e alla Fondazione Montecatone. Al termine della passeggiata, verrà offerto un piccolo ristoro al bar ristorante Carburo, offerto da Conad e da Aic - Associazione italiana celiachia.

A seguire, dalle 12 alle 18, l’accesso alla pista sarà libero per tutti i pedoni: alle 13.30 ci sarà il ritrovo sulla griglia di partenza, per raggiungere poi i luoghi delle due commemorazioni. Quella di Senna alla variante del Tamburello si terrà alle 14.17, l’ora esatta in cui il campione brasiliano ebbe l’incidente che gli fu fatale l’1 maggio 1994. Qui sarà deposto un mazzo di fiori gialli e verdi, come i colori della bandiera del Brasile. Successivamente, la camminata in pista proseguirà fino alla curva Villeneuve sul luogo dell’incidente di Ratzenberger, dove sarà deposto un mazzo di fiori rossi e bianchi, in omaggio al vessillo austriaco.

"Abbiamo scelto di concentrarci su uno dei valori più importanti che Senna ci ha lasciato in eredità: l’attenzione verso i più fragili e la solidarietà", ricordano il sindaco Marco Panieri e l’assessora all’Autodromo, Elena Penazzi. Per Debora Donati, presidente di ‘Insieme a te’, ricordare i due piloti con una passeggiata "significa unire la memoria e la solidarietà, trasformando il ricordo in un momento di inclusione e comunità".