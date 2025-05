Progetto Dozza lancia una nuova vetrina Internet

Novità sul fronte di Progetto Dozza. L’associazione culturale dozzese, realtà che fa da supporto organizzativo e politico all’omonimo gruppo consigliare civico e trasversale che costituisce il gruppo di maggioranza alla guida da più di un decennio del municipio del borgo, ha annunciato di essere al lavoro per il lancio di un nuovo portale web e per il potenziamento di tutti i canali informativi. Una novità emersa dall’assemblea dei soci dello scorso 14 aprile andata in scena alla Sala Martelli di Toscanella. Riflettori puntati, quindi, su tutte le attività e gli strumenti divulgativi, informativi e di comunicazione che comprendono social, web e newsletter. In particolar modo, come detto, sarà presto online una nuova release del sito web ufficiale (www.progettodozza.it) con aggiornamenti sulle iniziative e sugli eventi promossi dall’associazione e non solo. Stesso discorso per gli altri canali sempre più integrati al sito in una logica sinergica. Piattaforme che vivono dell’impegno volontario di alcuni soci. Non meno importante, inoltre, la fresca ufficialità dell’ingresso nel direttivo di Progetto Dozza guidato dalla presidente Sandra Esposito di Massimiliano Bastelli, da tempo una figura di importanza strategica per l’associazione con le sue mansioni che riguardano regia, video e gestione del canale Youtube del gruppo.