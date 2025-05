Finanza sostenibile, a lezione con la Bcc

A Palazzo di Varignana successo per l’incontro promosso dalla Bcc ravennate, forlivese e imolese in collaborazione con Bcc Risparmio e Previdenza e Raiffeisen Capital Management, dedicato alle tematiche della Finanza Sostenibile. Coniugare le priorità ambientali, sociali e le esigenze del risparmiatore: è questo che rappresenta il vero motore della rivoluzionaria Finanza sostenibile. Durante l’incontro il presidente Giuseppe Gambi ha ribadito "la sensibilità delle Bcc per le tematiche dell’emergenza sociale e ambientale, nell’ottica di una finanza sostenibile, incentrata sulle esigenze del socio e del cliente". Tra i relatori Simona Bruson, Senior Sales Manager di Raiffeisen Capital Management, Marco Secci, vicedirettore e direttore dusiness de La Bcc, e Maurizio Martini, responsabile Servizio Personal.