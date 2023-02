Furti a Imola: auto sospetta inseguita e bloccata dalla polizia, 51enne denunciato

Auto sospetta inseguita e bloccata dalla polizia, 51enne denunciato

Cade una ’testa’ tra le bande dei topi d’appartamento all’opera nell’Imolese alla fine di un’inseguimento da mozzare il fiato, tra auto speronate e fuga nelle campagne. Furto a Imola, ruba 1.200 euro di prodotti al supermercato: denunciato Tutto comincia da una macchina sospetta, un’utilitaria Opel di colore scuro, segnalata dai cittadini alla polizia per via di alcuni strani comportamenti. Gli uomini del commissariato allora cosa fanno: attivano il sistema targa system e la rintracciano lungo la via Emilia. Cominciano i pedinamenti a bordo di 45 veicoli in borghese: effettivamente l’auto dei presunti ladri si muove fra Castello e Imola, infilandosi nelle vie strette, per poi tornare indietro. Quasi come fosse un giro di perlustrazione. I banditi si accorgono ben presto di aver qualcuno alle spalle. Schiacciano il piede sull’acceleratore, nel tentativo di seminare gli agenti agli ordini del dirigente del commissariato, Luciano Di Prisco e comincia l’inseguimento. I fuggitivi arrivano pure a speronare l’auto della polizia, fino a quando, quest’ultima, riesce a bloccare il veicolo dei topi d’appartamento contro una scarpata, nelle campagne imolesi. Sono in quattro a bordo: tre scappano, e uno viene fermato dagli agenti. Indossa passamontagna e guanti neri, mentre addosso gli vengono trovati un coltello a...