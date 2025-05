Gruppo Cefla, numeri record: "Gioco di squadra fondamentale per continuare a migliorarci"

Numeri da record per il Gruppo Cefla, che chiude il bilancio consolidato 2024 con un utile netto complessivo di 69,5 milioni di euro, in crescita del 5,1% rispetto all’esercizio precedente. Questa crescita, spiegano dal colosso di via Selice, è stata trainata principalmente dal raddoppio dei proventi finanziari da partecipazioni, grazie alla rilevante crescita del valore di mercato di Unipol assicurazioni.

Il patrimonio netto ha raggiunto il valore di 599 milioni di euro, con una crescita del 49% rispetto ai 403 milioni di fine 2023. I ricavi si attestano a 666 milioni di euro, registrando una lieve flessione del 2,7% rispetto ai 685 milioni dell’anno precedente. "Una flessione generalizzata globale con l’eccezione dell’area Europa (esclusa l’Italia)", affermano dal Gruppo Cefla, sottolineando le "importanti le strategie rivolte al futuro": con il 2024 chiuso a 15,2 milioni di euro di investimenti in attività di ricerca, sviluppo, innovazione, miglioramento funzionale ed estetico dei prodotti, ideazione e realizzazione di software, ampliamento della gamma prodotti, reingegnerizzazione dei processi, digitalizzazione ed esplorazione di nuove attività.

"Il 2024 è stato un anno di grande soddisfazione, le performance a livello di utile netto sono state le migliori di sempre, come ottimo è stato il rafforzamento patrimoniale e finanziario – commenta Gianmaria Balducci, presidente del gruppo Cefla –. Questi risultati sono chiaramente il frutto del nostro modello cooperativo, che ci permette di creare valore nel tempo e garantire sviluppo per le future generazioni, unito alla proattività al cambiamento e alla continua ricerca del miglioramento". "L’impegno e la dedizione di tutti i nostri collaboratori e soci sono stati fondamentali per navigare un contesto macroeconomico complesso, confermando la resilienza e la visione strategica del Gruppo", ribadisce Balducci.

In carica da qualche giorno anche il nuovo Consiglio di amministrazione composto da Claudio Fedrigo, Cristian Pungetti, Yuri Della Godenza e Valeria Gardi. "Avrà il compito di guidare Cefla verso traguardi futuri altrettanto significativi – conclude Balducci –. Colgo l’occasione per fare a tutti i migliori auguri di buon lavoro".

red. cro.