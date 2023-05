I politici del futuro Consulta dei ragazzi, due anni di dedizione "Esempio per gli adulti"

La Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi della Città di Imola arriva in Consiglio comunale. La seduta dell’altro pomeriggio, infatti, è stata aperta dall’incontro con i componenti la Consulta che hanno illustrato le attività svolte, al termine del biennio del loro mandato (anni scolastici 20212022 e 20222023). Ricordiamo che la Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi è composta da 24 alunni delle scuole primarie e 24 alunni delle scuole secondarie di primo grado, eletti dai compagni e compagne della propria scuola. Ad aprire i lavori è stato Fabrizio Castellari, vicesindaco e assessore alla Scuola, seguito dagli interventi di Roberto Visani, presidente del Consiglio comunale, Nicolas Vacchi, vice presidente del Consiglio Comunale e dalla proiezione del video "Due anni di noi...La Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi" con le ragazze, i ragazzi e i docenti che hanno raccontato l’esperienza della Consulta. Sono poi intervenuti i gruppi consiliari, mentre a concludere i lavori è stato il sindaco Marco Panieri.

"La Consulta delle ragazze e dei ragazzi della Città di Imola è uno strumento di educazione alla cittadinanza responsabile che fin dal 2007 l’Amministrazione comunale, unitamente alle scuole primarie e secondarie di 1° grado, mette a disposizione dei più giovani per realizzare esperienze concrete di cittadinanza attiva – ha sottolineato Fabrizio Castellari –. La Consulta è un’esperienza che arricchisce in modo reciproco i giovani che vi partecipano, gli adulti e le istituzioni. Ragazze e ragazzi sviluppano la consapevolezza che ognuno, singolarmente e assieme agli altri, può e deve contribuire a costruire una società migliore. Gli adulti e le Istituzioni hanno la possibilità di comprendere i bisogni e i punti di vista delle giovani generazioni e costruire con loro il futuro che ci attende".

"Ringrazio i ragazzi, le ragazze, le famiglie, i docenti e le Istituzioni scolastiche che hanno vissuto questa bella esperienza di partecipazione e di cittadinanza attiva. I ragazzi vedono cose che gli adulti non vedono e una città migliore per i ragazzi è una città migliore per tutti. Questo incontro con il Consiglio comunale ci consente di condividere idee, proposte ed esperienze che possono diventare un’opportunità di crescita civile per tutta la Città", ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani. "L’incontro del consiglio comunale con la consulta dei ragazzi è un momento importantissimo sia sotto il profilo istituzionale, poiché consente ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado di conoscete direttamente i luoghi della democrazia e delle istituzioni, ed anche un momento ad altissimo di formazione, in cui viene restituito un bilancio di tutte quelle attività educative, sociali e comunitarie, che la consulta persegue. Come vicepresidente del Consiglio comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia mi dico grato per questo momento che con l’ufficio di presidenza abbiamo organizzato" ha evidenziato Nicolas Vacchi, vice presidente del Consiglio comunale. "Il mio grazie, dal cuore, alle ragazze e ai ragazzi della Consulta che hanno proseguito l’impegno civico di questo organo in questi 2 anni. Sono stati anni difficili, ma ancora una volta siete stati all’altezza e avete portato il vostro, preziosissimo, punto di vista sulla città. Una città che riparte, che investe", ha concluso il sindaco Marco Panieri.