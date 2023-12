I prezzi della Formula 1. Partita la vendita: rincaro per il prato, cala la tribuna scoperta

Aumentano di dieci euro i prezzi del prato (ma non per le prove libere del venerdì); diminuiscono quelli delle tribune centrali (una delle quali provvisoria) scoperte. Al via ieri mattina a mezzogiorno, sul circuito Ticketone, la prevendita dei biglietti per il Gran premio di Formula 1 del 2024. Il disco verde alla procedura gestita da Aci è scattato con largo anticipo rispetto alla data della gara (17-19 maggio) per provare a stuzzicare gli appassionati di automobilismo che possono così regalare o regalarsi per Natale uno dei preziosi tagliandi.

Almeno per il momento, l’Autodromo è stato diviso in sette settori, vale a dire uno in più dello scorso anno. Il primo (e più costoso) comprende, in questa prima fase di vendita, solo le due tribune fisse centrali coperte. Come per il 2023, il prezzo dei biglietti va dai 120 euro per le prove libere del venerdì ai 660 euro per la gara della domenica, passando per i 250 euro per le qualifiche del sabato (abbonamento weekend 850 euro).

A differenza di quanto accaduto per il Gp annullato a maggio, questa volta le tribune scoperte nel tratto iniziale del circuito (una fissa e l’altra provvisoria) vengono considerate settore 2. E dunque i prezzi diminuiscono: 110 euro venerdì; 220 sabato; 500 domenica (abbonamento weekend 660 euro).

Tutto confermato invece per il settore 3 (ex 2), che in attesa di eventuali spalti aggiuntivi comprende le due tribune in cemento della Tosa, le tre fisse delle Acque minerali e le due provvisorie alla curva Gresini (ex Variante Alta). I prezzi andranno anche nel 2024 dai 90 euro del venerdì ai 300 euro della domenica, mentre il biglietto del sabato costerà 150 euro (abbonamento weekend 400 euro).

E ancora il settore 4 (ex 3+), nel quale per adesso ricadono solo due tribune provvisorie da allestire in primavera alla variante Villenueve. I prezzi: 80 euro venerdì, 130 sabato e 260 domenica (abbonamento weekend 350 euro).

C’è poi il settore 5 (ex 3), che in questa fase comprende solo le tre tribune (quella ‘ecologica’ più le due in cemento) della Rivazza. I prezzi: 50 euro venerdì, 100 sabato e 200 domenica (abbonamento weekend 270 euro).

Eccoci dunque agli aumenti, quelli del settore 6 (ex 4). Parliamo dei prati della Tosa (tramontato il progetto di rimettere i seggiolini verranno recuperati posti in piedi ulteriori rispetto al 2023) e della Rivazza, usciti indenni dai balzelli varati per il Gp annullato a maggio. Per il venerdì nulla cambia, si resta a 50 euro. Il sabato si sale invece da 60 a 70 euro e la domenica da 90 a 100. Abbonamento weekend da 110 a 120 euro.

Infine, il settore 7 (ex 5), quello riservato ai possessori di un biglietto circolare, che potranno muoversi liberamente dietro le reti dalla zona compresa tra l’ultima tribuna centrale e l’inizio della Tosa; e dalle Acque minerali all’inizio della Rivazza. Prezzo: 50 euro venerdì, 60 sabato e 75 domenica; abbonamento weekend 90 euro. Prezzi dimezzati, in tutti e sette i settori, per tutti gli under 12, vale a dire i bambini nati dopo il 17 maggio 2012. Per gli utenti registrati Ticketone che hanno già acquistato un biglietto valido per il Gp del 2023, i biglietti sono disponibili con uno sconto dell’8% fino al 13 dicembre.

Il Gran premio dell’Emilia-Romagna, settima tappa del Mondiale 2024, si disputerà nelle giornate di venerdì 17 maggio (prove libere), sabato 18 maggio (prove libere e qualifiche) e domenica 19 maggio (gara su 63 giri). La fan zone aprirà i battenti già giovedì 16 maggio. Da Formula Imola fanno sapere che "oltre ai biglietti disponibili nelle prime fasi di apertura delle vendite, verranno progressivamente messi in vendita ulteriori quantitativi di biglietti fino ad esaurimento della capienza dell’Autodromo".