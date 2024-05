Il Circus e gli eventi in centro

di Patrick Colgan

Per una settimana la città è stata un palcoscenico internazionale con un indotto enorme per l’economia del territorio, da alberghi e ristoranti pieni a tutta la gamma di servizi di cui hanno usufruito i visitatori, fino agli aspetti immateriali, con i benefici che il Gp porta a livello di immagine e comunicazione e che si dispiegano in un periodo più lungo. Di Formula uno però ce n’è una sola e il centro strapieno di gente da tutto il mondo si rivedrà soltanto fra un anno. Di ’piccoli Gran Premi’ però se ne possono creare altri.

Arriva l’estate, arrivano eventi come i Mercoledì d’estate e poi Imola in Musica sempre amatissimi dal pubblico e quindi il Baccanale, del quale si è vissuta in questi giorni l’anteprima. Sono eventi divenuti storici nati da idee, intuizioni (e tanto lavoro e investimenti, certo). Richiedono denaro, risorse, impegno. Ma siamo convinti che ci possa essere spazio anche per altri, il bellissimo centro storico di Imola lo chiede e lo merita.