Internet veloce, tutte le scuole connesse alla fibra ottica

Tutte le scuole primarie del territorio medicinese connesse in fibra ottica, compresa, ora, la Biagi di Villa Fontana. Un risultato importante raggiunto grazie al Piano strategico Bul (banda ultra larga) e all’intervento di Lepida. In questo modo si completa la connessione in fibra di tutte le primarie del territorio di Medicina, garantendo a studentesse, studenti e personale scolastico infrastrutture digitali adeguate e al passo con i tempi.

L’intervento nella scuola Biagi rientra nel Piano nazionale Bul, che già prevedeva la connessione in banda ultra larga di tutte le scuole primarie, medie e superiori del territorio e che è stato ampliato lo scorso anno includendo anche le scuole dell’infanzia. Infatti, sono state recentemente collegate anche la scuola dell’infanzia Calza e la succursale Calza, mentre nei prossimi mesi verrà connessa anche la scuola dell’infanzia Fantelli di Sant’Antonio.