La Virtus prima incanta e poi si incarta. Fidenza ringrazia e sorpassa nell’overtime

VIRTUS

77

FIDENZA

85

dopo un supplementare

NEUPHARMA VIRTUS : Masciarelli 13, Valentini 17, Magagnoli 11, Vaulet 8, Ricci 22, Ambrosin, Kadjividi, Anaekwe 2, Morina 4, Fiusco, Santandrea , Vannini. All. Galetti.

FIDENZA: Ghidini, Scattolin 7, Diarra 7, Restelli 16, Ranieri 4, Galli 2, Valsecchi 21, Cortese, Scardoni, Valdo 10, Banella, Bellini 13, Pezzani, Mane 5, Catellani. Alì . All. Bizzoni.

Arbitri: Correale e Lilli.

Note: parziali 20-17; 42-35; 60-53, 71-71. Tiri da due: Virtus Imola 19/43; Fidenza 19/42. Tiri da tre: 9/21; 10/27. Tiri liberi: 12/20; 17/30. Rimbalzi 39; 45.

La Virtus si incarta ancora una volta sui vantaggi. Era già accaduto a Faenza quando i gialloneri avevano staccato gli avversari di 18 punti, ieri la squadra di Galetti era avanti di 13 (66-53), ma non è bastato per mantenere l’imbattibilità casalinga con Fidenza che si è imposta dopo un supplementare. Le rimonte stanno facendo male a un gruppo a cui manca sempre qualcosa per arrivare al traguardo. Quattro punti di Ricci, i 3 di Valentini e il libero di Masciarelli valgono il primo strappo (8-2); Fidenza rientra subito (10-9). I gialloneri piazzano un break di 8-2 e scappano di nuovo (18-11). Nel finale di quarto Imola segna solo due punti, 6 quelli ospiti e alla prima sirena c’è solo un canestro di differenza.

A inizio secondo quarto la Virtus tiene la testa avanti (24-19), Fidenza cerca di avvicinarsi ma viene respinta da Masciarelli (27-24). Nella parte restante del secondo quarto, Imola tira meglio e difende bene, tanto che si va all’intervallo con i fidentini che devono recuperare 7 lunghezze. I gialloneri rientrano con la testa giusta vanno subito in doppia cifra di vantaggio (48-37) con Vaulet. Qui però i fidentini piazzano il break (56-52), Ricci e Valentini per la nuova fuga, +7 alla penultima sirena (60-53).

I canestri di Morini, Valentini e Anaekwe scavano il solco (66-53). Imola segna un solo punto, mentre dall’altra parte ne arrivano 11 (67-64) a 3’48’’dal gong. Magagnoli infila una tripla fondamentale (71-66). Valsecchi segna dalla lunetta e una tripla 71-71, e a 1’08’’ arriva il time out di Galetti. Non si segna più, la Virtus sbaglia l’ultimo tiro con Valentini e si va al supplementare. Si gioca sui nervi, Mane e Valsecchi per il +3 esterno (75-78). Scattolin mette 6 punti di differenza (75-81). La gara finisce qua con la beffa tinta ancora una volta di giallonero. Nel prossimo turno Magagnoli e compagni giocheranno ad Agrigento, la Virtus deve interrompere la striscia di 3 sconfitte.

Antonio Montefusco