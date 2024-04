Liberazione, in piazza anche. Cgil, Fiom e Spi

Cgil, Fiom e Spi di Imola sostengono l’iniziativa organizzata da Anpi Imola, Anpi Castel Guelfo e dai ‘Papaveri’ per trascorrere la giornata di domani, 25 aprile, in piazza Matteotti con "musica e parole antifasciste" dalle 17 alle 24.

"La Cgil condivide con l’Anpi una missione: difendere e attuare la nostra Costituzione nata dalla Resistenza e dalla lotta antifascista – spiega Stefano Moni, segretario generale della Camera del Lavoro di Imola –. Siamo uniti nel sostenerci a vicenda in tutte le iniziative di lotta per far vivere i valori della Costituzione, che è la nostra ‘via maestra’ per affermare una società diversa. Di fronte a troppi episodi di apologia del fascismo e disvalori in circolazione, fortunatamente c’è chi avverte l’urgenza di un forte impegno antifascista a difesa della democrazia che vive grazie alla partecipazione attiva".

Poi, Moni, prosegue: "Sempre più giovani, anche nel nostro territorio, hanno deciso di essere di parte per poter agire un cambiamento, di non restare a guardare, di non rassegnarsi ad un futuro di precarietà, diritti erosi e discriminazioni. Di impegnarsi dalla parte giusta, quella che mette al centro la persona, il lavoro, la dignità, i diritti sociali e civili, la pace e il ripudio della guerra, vale a dire i valori costitutivi della nostra Repubblica".