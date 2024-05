Lo scudetto del Bologna con Comaschi

Dozza si colora di rossoblù. L’onda lunga di soddisfazione per la qualificazione della squadra dell’ormai ex Thiago Motta alla prossima Champions League si mescola con le celebrazioni per i 60 anni dall’ultimo scudetto vinto dal Bologna. Così stasera in Piazza Zotti, dalle 21.15 con ingresso libero, farà tappa lo spettacolo di Giorgio Comaschi (nella foto) ‘Commendator Paradiso’. Una bella serata per riportare le lancette dell’orologio del tempo all’incredibile stagione 1963-1964 e far rivivere al pubblico l’epopea dell’ultimo trionfo tricolore della compagine felsinea. Un’affermazione arrivata, unico caso nella storia del campionato di calcio di casa nostra, dopo lo spareggio disputato contro l’Inter all’Olimpico di Roma. Una vittoria arrivata pochi giorni dopo la morte improvvisa del presidentissimo Renato Dall’Ara e nell’annata di quello scandalo doping che tinse di giallo il campionato. Il testo del monologo porta la firma del compianto Gianfranco Civolani, il mitico ‘Civ’ che ha un posto nel gotha del giornalismo sportivo della penisola e che a Dozza presentò il suo libro ‘A Neviork!’ ormai cinque lustri fa, mentre suoni e luci sono curati da Matteo Nanni. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Dozza guidata dal presidente Riccardo Bassi: "Uno spettacolo che ci è piaciuto subito parecchio e la possibilità di vedere in azione un personaggio del calibro di Giorgio Comaschi – spiega –. La location è suggestiva e aspettiamo tanta gente per festeggiare i successi del Bologna di oggi e di ieri. Grazie ai partner sostenitori dell’evento".