Ludoteca Spassatempo, storytelling in inglese

Accanto ai nuovi laboratori di aprile, dedicati alla primavera e non solo, torna alla Ludoteca comunale Spassatempo di Castel San Pietro Terme “Storytelling in inglese”, il ciclo di incontri pensati per avvicinare i più piccini alla lingua inglese. Nei martedì 2, 16 e 30 aprile e anche 14 e 28 maggio dalle 16,30 alle 17,15, si terranno letture e giochi in inglese per bambini da 3 a 5 anni, in collaborazione con l’esperta Miriam Marchioni. A ogni incontro saranno ammessi massimo 6 bambini e per partecipare è necessario iscriversi ad almeno due incontri. Tutte le altre attività, proposte alla Ludoteca castellana da Solco Civitas e Solco Prossimo per conto del Comune, sono rivolte a bambini da 0 a 6 anni e si tengono dalle 17 alle 18. Il programma di aprile comincia quindi martedì 2 con “Storytelling in inglese”; giovedì 4 ci sarà il laboratorio “Prepariamo il cibo per gli uccellini”; martedì 9 “Decoupage di primavera”; giovedì 11 “Sassi colorati”; martedì 16 torna “Storytelling in inglese”; giovedì 18 “Caccia al tesoro”; martedì 23 “Contadini per un giorno: piantiamo i pomodori” e martedì 30 il programma del mese di aprile si conclude con il terzo appuntamento di “Storytelling in inglese”.