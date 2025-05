Mazzotti al timone di Libera: "Puntare sui più giovani e tenerne vivo l’entusiasmo"

È Lucia Mazzotti, 37 anni e un lavoro come educatrice della cooperativa sociale Officina immaginata, la nuova referente del presidio ‘Giudice Alberto Giacomelli’ di Imola e circondario dell’associazione Libera.

Una nomina arrivata dopo la tornata elettorale della scorsa settimana: "Ho conosciuto Libera cinque anni fa – racconta la Mazzotti –. Avevo già sentito parlare dell’associazione, perché qualcuno tra i miei colleghi era un volontario e accompagnava i ragazzi ai campi estivi". L’inizio di una stretta collaborazione: "Un lustro fa, però, il presidio mi ha chiesto di affiancare le persone che facevano formazione nelle scuole – aggiunge -. Tre anni addietro, invece, ho accompagnato io i giovani ai campi estivi. In quel momento ho avuto la consapevolezza di poter fare materialmente qualche cosa di più".

Prima gli studi di giurisprudenza, culminati con la laurea in legge, poi tanto volontariato: "Non si può sempre sperare che sia qualcun altro ad assumersi delle responsabilità – confida la Mazzotti -. Mi piacerebbe che il presidio tornasse ad essere una realtà partecipata da molte persone, soprattutto dai più giovani, anche a livello organizzativo".

Una visione lungimirante: "Per fare questo c’è bisogno di coinvolgere i ragazzi e di dare loro una spinta – sottolinea la nuova referente di Libera –. Occorre mantenere vivo tutto l’anno l’entusiasmo che generano le esperienze come i campi estivi o altri appuntamenti. Da volontaria, mi sono resa conto del grande lavoro di approfondimento che altre persone, prima di me, hanno fatto sul tema delle mafie nel nostro territorio".

Mattia Grandi