‘Militaria’, viaggio nel passato. Torna la mostra scambio: "Previsti oltre cento espositori"

A Castel del Rio torna oggi Militaria. Gli appassionati della specialità faranno tappa in collina per la 24esima edizione della celebre mostra scambio di oggettistica militare. Un evento, organizzato dall’associazione Museo della Guerra-Linea Gotica, diventato nel tempo un autentico punto fermo nel programma di intrattenimento della vallata del Santerno. Una tendenza rimarcata dalle diverse migliaia di persone che negli anni hanno passeggiato tra i banchetti degli espositori allestiti nel centro storico dell’abitato. Una vera calamita attrattiva per i seguaci del settore. Format che vince non si cambia: riflettori puntati, dalle 7 alle 19, su piazza della Repubblica e sulle stradine limitrofe del cuore pulsante alidosiano.

Una full immersion a tinte mimetiche che comprenderà pure il 12° Raduno Gruppi di Combattimento Linea Gotica con una bella esposizione di mezzi originali della Seconda Guerra Mondiale. "Le conferme di presenze degli espositori sono oltre un centinaio – anticipa Valerio Calderoni, storico curatore del polo museale dell’alta valle -. I banchi verranno impegnati da collezionisti del nord e centro Italia provenienti da Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Piemonte". Un colpo d’occhio suggestivo con accesso libero per il pubblico. Senza dimenticare l’open day, dalle 10 alle 18, del Museo della Guerra e della Linea Gotica negli spazi di Palazzo Alidosi. Una manifestazione inserita nella suggestiva cartolina scenica di un paese vestito a festa con le proprie attività ricettive pronte a spalancare le porte ai visitatori. Previsto pure uno stand gastronomico con posti a sedere in via della Resistenza curato dallo staff della Pro Loco Alidosiana. In caso di maltempo, la mostra scambio sarà dirottata in Sala Magnus. Ma non è tutto. Già, perché nei prossimi giorni il sindaco Alberto Baldazzi viaggerà in direzione di Anzio per prendere parte ad una delle tappe della ‘Liberation of Rome Conference’. Si tratta di una due giorni di approfondimenti in terra laziale, voluta fortemente da un gruppo di familiari di alcuni dei soldati delle truppe Alleate sbarcate sul suolo italiano durante la Seconda Guerra Mondiale, per riattualizzare quei duri mesi di battaglie contro le forze tedesche in ritirata. Conflitto che poi si estese anche sui nostri Appennini con la nota Linea Gotica. Alla conferenza interverranno diversi rappresentanti di musei che raccolgono reperti bellici dell’epoca, e in questo senso quello di Castel del Rio recita un ruolo di assoluto pioniere, con l’idea di sviluppare per il futuro crescenti flussi di visite provenienti dall’area anglosassone. Un elemento piuttosto significativo per diversificare ulteriormente l’offerta turistica della vallata del Santerno dove ogni anno approdano circa un centinaio di visitatori di lingua inglese e americana per ammirare i cimeli conservati nelle sale di Palazzo Alidosi.

Mattia Grandi