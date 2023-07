Nearco e la sua voglia di felicità ’Party love’ scala le classifiche

Si chiama "Party Love", e in meno di una settimana sta scalando le classifiche degli indipendenti. Nearco, al secolo Giovanni Cristiani, cantautore castellano e ormai da anni anche vero one man show, anche questa estate ha centrato il bersaglio. La sua ’Party Love’ nella classifica indipendente AirPlay è nona nella chart nazionale e 15esima in quella internazionale, e tallona big della musica come Madame, Raf, Negramaro, Jovanotti e Diodato solo per citare alcuni nomi. Pubblicato dall’etichetta Pms, realtà di Alfonsine, il brano, ammette Nearco, è anche una perfetta traduzione di quello che è diventato il suo percorso negli ultimi lustri.

"Party e Love sono due parole anglosassoni di uso comune, ma sono anche e soprattutto gli ingredienti di tutte le mie serate che mettono al centro il divertimento, il sollievo, la spensieratezza", sottolinea Nearco, che di serate ormai da mesi ne mette in agenda. "Venticinque al mese, e fino a settembre sarà così, per fortuna", spiega. Il suo viaggio 2023 per locali, strutture marittime e sagre l’ha, naturalmente e inevitabilmente, ribattezzato "Concept Summer Tour Party Love". E se oggi la partita della musica "si gioca inevitabilmente su spotify e sulle piattaforme, poi nelle radio-big ci arrivi in un secondo momento se hai numeri importanti". Nearco per vincere la battaglia si è armato di una collaborazione con il circuito "Oramusica" che ‘spara’ il suo brano nelle radio dello Stivale. A far da volano, poi, ci pensa anche il videoclip visibile su youtube "non è un vero e proprio video – spiega –, ma una sorta di visual, con immagini e testo che scorre". Intanto, proseguono le serate, anche quelle ‘grandi firme’, come l’accoppiata con Fio Zanotti (sold out a San Martino in Pedriolo) e quella di venerdì prossimo a Cà de Mandorli con Andrea Innesto (sax nei brani del ‘Blasco’).

Claudio Bolgnesi