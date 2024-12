Nuovo spazio per i giochi da tavolo alla biblioteca comunale

Parte una nuova iniziativa alla Biblioteca comunale di Castel San Pietro Terme: da domani, con l’evento “Mettiti in gioco” alle 16.30, arriva uno spazio dedicato ai giochi da tavolo. Disponibili 66 giochi per bambini e ragazzi divisi in fasce d’età (1-6, 6-12 e +13 anni), da prendere in prestito per 15 giorni.

Per l’occasione, domani i volontari del Servizio Civile, Francesco e Andrea, guideranno il pubblico fornendo informazioni sulle modalità del prestito. Ma le novità non finiscono qui: sabato 14 inizierà il prestito di nuovi dvd per tutte le età, mentre a Osteria Grande si terrà ‘Il suona-canta-storie’, un laboratorio creativo per bimbi da 2 a 6 anni.

Il programma continua il 18 dicembre con letture per i più piccoli, e il 21 con ‘Una scuola al Polo Nord”, un’avventura natalizia per bimbi dai 4 agli 8 anni. Prenotazione obbligatoria al 051 940064 o biblioteca@cspietro.it.