’Officina estate’, crescita e formazione le priorità

Più divertente e coinvolgente che mai, continua l’estate per bambini e ragazzi ai Centri estivi “Officina Estate” del Comune di Castel San Pietro Terme, organizzati dalla Polisportiva dilettantistica Uisp, con la collaborazione di altre associazioni sportive, sociali e culturali del territorio. Il programma propone ogni settimana un tema diverso sul filo conduttore “Imparo a…”, pensato per permettere a bambini e ragazzi di sperimentare tante diverse attività e favorire la loro crescita personale e collettiva. In particolare le prossime settimane saranno dedicate a: imparo una nuova lingua, imparo ad usare la fantasia, imparo ad usare la palla, imparo la musica e imparo ad imparare. Fra le proposte più apprezzate ci sono sempre gli sport, che vanno dai più tradizionali, come atletica, baseball (con la collaborazione di Villiam Guccini di Imola), basket, calcio, football (con il gruppo Ravens Imola), ginnastica artistica, pallamano, tennis (con la collaborazione del Circolo Tennis Casatorre), ai più innovativi, come ultimate frisbee e dodgeball. Per info [email protected] – tel. 333 8145676