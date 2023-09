Otto per mille, destinare i fondi alle calamità

Il prossimo 30 settembre scade il termine per sottoporre progetti per accedere al contributo otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale. Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef è destinata tra gli altri alle calamità naturali quindi diretti "all’attività di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici, nonché al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali e gli immobili adibiti all’istruzione scolastica di proprietà pubblica, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni".

La domanda di finanziamento per accedere ai contributi otto per mille gestiti direttamente dallo Stato deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2023 utilizzando i modelli allegati al DPR n.76 del 1998 e disponibili alla pagina "Otto per mille a diretta gestione statale: modulistica".

Sono decenni che l’Uaar combatte per la riforma di uno strumento, "l’otto per mille", che potrebbe consentire di mettere a disposizione milioni di Euro per territori che, come il suo, hanno subito gravi danni dopo essere stati colpiti da calamità naturali.

Invitiamo il sindaco se non l’ha già fatto a presentare per tempo la richiesta di finanziamento e le chiediamo cortesemente di informarci sulle sue intenzioni a riguardo e sugli eventuali sviluppi in merito.

Roberto Vuilleumier

Coordinatore Uaar

Emilia Romagna

