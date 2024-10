Palestra del PalaRuggi, via libera al progetto

Via libera del Municipio al progetto esecutivo per la costruzione della nuova palestra comunale da oltre 700 metri quadrati che completerà il complesso del PalaRuggi. Si tratta di fatto dell’ultimo passo formale, prima dell’avvio del cantiere, di un iter partito a fine 2022 con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, e che sconta già oggi oltre un anno di ritardo.

I lavori, affidati a giugno 2023 a un raggruppamento temporaneo di imprese formato da Costruzioni Dm (Dozza), Lacky impianti elettrici (Imola) e Polo Progetti (Bologna), partiranno nelle prossime settimane. E dovranno concludersi, come previsto per le opere finanziate dal Pnrr, a giugno 2026. L’investimento previsto è di tre milioni, soldi che arriveranno in buona parte (2,5 milioni) da quei fondi europei che in un primo momento il Comune aveva pensato di usare per la copertura della piscina olimpionica, salvo poi cambiare strada causa rincari delle materie prime.

"Si tratta di una struttura abbastanza semplice, non prevediamo di dover affrontare problemi insormontabili – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini –. Credo che il cronoprogramma verrà rispettato".

La nuova struttura (a due piani) nascerà, come noto, vicino alla scuola media Valsalva e appunto al PalaRuggi. È stata pensata come un unico volume di forma rettangolare suddiviso in due blocchi. Da un lato un campo da basket e due campi da pallavolo; dall’altro lo spazio per i servizi, suddiviso a sua volta su due piani. Al piano terra verranno realizzati quattro spogliatoi, toilette e un’infermeria; al primo piano una palestra per le attività fitness e due locali tecnici. L’ambiente verrà illuminato naturalmente grazie alla presenza ampie di vetrate.

Prevista la costruzione di due ingressi diversi a seconda del tipo di utenza: il primo a Ovest per la scuola Valsalva; il secondo a Sud per le società sportive, i cittadini o altre scolaresche. Per realizzare il nuovo edificio verrà demolita parte della recinzione esistente che separa la scuola dal resto dell’area urbanizzata. In programma poi la rimozione di un tratto di pavimentazione che si collegava all’area adiacente e quella di alcune alberature.