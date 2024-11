Passeggiata in pista. Tanti all’open day. Le prossime date sono tutte a dicembre

Tutti a piedi in autodromo. Complice la bellissima giornata di sole sono stati tanti gli imolesi che sono scesi in pista per approfittare dell’open day dell’Enzo e Dino Ferrari. Davvero un bel colpo d’occhio quello che si è presentato ieri fin dalla mattina (l’apertura era particolarmente lunga, dalle 9 alle 16). Si tratta del resto di un’occasione sempre molto apprezzata e come le altre volte, in tanti sono giunti anche da fuori Imola. Quella di ieri era poi l’unica giornata prevista al momento per l’intero mese di novembre. Ma il calendario degli open day non si è concluso con la giornata di ieri e ci saranno diverse occasioni per passeggiare o pedalare nel circuito nel corso del prossimo mese di dicembre.

Eccole: sabato 7 dicembreore 10 – 15solo pedoni. Domenica 8 dicembre ore 10-15 solo ciclisti con obbligo di casco. speciale – giornaliera. Il programma si ripete anche il weekend successivo. Sabato 14, dalle 10 alle 15, solo pedoni, domenica 15 dalle 10 alle 15 solo ciclisti con obbligo di casco.

Sabato 21 si replica dalle 10 alle 15, solo pedoni, mentre domenica dalle 10 alle 15, solo ciclisti con obbligo di caso.

Infine, ultimo appuntamento dell’anno a Santo Stefano, con appuntamento dalle 10 alle 15 solo per i pedoni. Il calendario è soggetto a variazioni anche in base agli eventi dell’autodromo.

red.cro.