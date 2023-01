Pd, cena di autofinanziamento per la candidatura di Bonaccini

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, in corsa per la segreteria nazionale del Pd, arriva domani alle 20 alla Cittadella di Bubano. Qui il comitato imolese che ne sostiene la candidatura al vertice del partito organizza una cena di autofinanziamento. "Per il comitato Bonaccini il format della cena popolare, assieme al candidato alla segreteria, è un’occasione importante di partecipazione, perché permette a tutte le iscritte, a tutti gli iscritti della Federazione e agli elettori di poter avere un dialogo più stretto con il presidente della Regione – dicono gli organizzatori –. Lo stesso Bonaccini ha più volte affermato, e lo ritroviamo anche nella sua mozione, che gli iscritti e gli elettori sono il cuore pulsante dei circoli e, quindi, del partito".

La scorsa settimana era stato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a incontrare i sostenitori di Bonaccini nel corso di un affollato evento alla Sala delle stagioni.