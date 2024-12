"Per me basta la tranquillità"

"Quello che voglio per il futuro di Imola e che mi aspetto dal nuovo anno? Pace, tranquillità e serenità per tutti quanti". Poche, ma fondamentali richieste, quelle del cittadino imolese Riccardo Colangelo, che spiega con semplicità le sue aspettative per il 2025. Aspettative che rappresentano le basi per un futuro più stabile e sereno per tutti, un traguardo che la città di Imola può raggiungere con l’impegno comune. "So di non chiedere molto, ma basterebbe veramente questo – sottolinea –, penso che queste siano cose fondamentali per permettere di vivere bene e soprattutto in armonia", conclude.