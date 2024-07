Pistola in pugno, minacce e urla: ragazzini scappano spaventati

Imola, 2 luglio 2024 – Minuti di paura e tensione al parco dell’Osservanza l’altra sera, verso le 21,30, per alcuni ragazzini imolesi.

Un uomo, che era seduto su una panchina, ha estratto all’improvviso una pistola colore argento automatica e ha scarellato iniziando a inveire in lingua straniera parole incomprensibili e minacciose.

I giovani si sono subito allarmati e spaventati, ma qualcuno ha avuto la prontezza di avvisare però la polizia che in poco tempo è piombata sul posto trovando l’uomo poco distante dal luogo della segnalazione.

Il soggetto è stato avvicinato con tutte le cautele del caso dagli agenti e bloccato visto che potenzialmente armato e pericoloso. All’interno del suo zaino è stata trovata in effetti una pistola automatica anche se, nonostante assomigliasse in tutto e per tutto a un’arma vera, è risultata poi essere una pistola gioccatolo seppure provvista di caricatore e carrello, e senza il tappo rosso alla fine della canna obbligatorio per le armi giocattolo in modo da farle riconoscere all’istante.

All’indomani due ragazzini sono andati con i genitori al commissariato per sporgere denuncia per l’accaduto.

L’uomo, che è risultato essere un pakistano nato nel 1989 che vive in città ma senza fissa dimora, è stato denunciato per minacce aggravate (in quanto rivolte a minori).

Nei suoi confronti sono emersi un precedente per guida in stato d’ebbrezza e un altro per oltraggio a pubblico ufficiale.

I ragazzini sono tornati nelle rispettiva case ancora un po’ spaventati, ma al sicuro fra le braccia dei genitori.