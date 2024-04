Pronto a ripartire ‘Borgo & Motori’. Un evento fra gare, memorie e raduni

Manca sempre meno alla seconda edizione di ‘Borgo & Motori’ in programma a Borgo Tossignano il 27 e 28 aprile. Dopo il successo dello scorso anno, con il pienone di pubblico, l’evento ideato dalle due Proloco del paese insieme al Comune si prepara al bis. Format che vince non si cambia e l’appuntamento competitivo valligiano sarà ancora una volta tappa della ‘Coppa Romagna Slalom’ griffata Scuderia San Miniato. Riflettori puntati sui tornanti in salita percorsi da vetture da rally, turismo, prototipi, formula, storiche e perfino Apecar. Una gara contro il cronometro lungo il tracciato con partenza all’altezza del cimitero di Borgo e arrivo nel centro di Tossignano, clou di una due giorni di iniziative da vivere tutto d’un fiato.

A cominciare dal prologo di domani, dalle 17 in poi, con l’inaugurazione della mostra ‘Lancia Delta Forever’ in municipio. L’esposizione, forgiata in sinergia con il Circolo Culturale Filatelico e Numismatico ‘G. Piani’ di Imola, raccoglie il materiale proveniente dalla collezione privata di Moreno Grandi. Una bella opportunità, a ingresso libero, che farà sosta in paese fino al 28 con porte aperte al pubblico dalle ore 9 alle 19. Senza dimenticare la premiazione del concorso ‘Disegna la tua auto da corsa’ riservato agli alunni del primo e secondo anno della scuola media.

Fine settimana da full immersion: la mattinata di sabato 27 sarà monopolizzata dal raduno statico di auto da gara e d’epoca in piazza. Un colpo d’occhio meraviglioso che farà da cornice anche a un matrimonio. Pomeriggio all’insegna dell’adrenalina e del ricordo. Nell’area attrezzata di via Papa Giovanni XXIII° via libera alle esibizioni di mezzi fuoristrada e moto da enduro. Qualche metro più in là, invece, l’emozione dell’inaugurazione del giardino inclusivo nel Parco Cassani. L’area verde di via Padre Cassiano Calamelli, infatti, è stata scelta dalla giunta per posizionare attrezzature ludiche adatte a bimbi con disabilità. Un bel progetto, sull’asse Regione-Circondario-Comune (ma c’è anche il contributo dei volontari della Festa del Garganello di Codrignano, ndr), per ricordare il pilota di moto Emanuele Cassani scomparso 10 anni fa durante una gara a Misano.

Atteso anche l’arrivo degli iscritti del M.C. Racing Imolese #96 intitolato proprio a Cassani. In serata, stand gastronomico, musica e spettacoli con il gettone numero 19 della ‘Festa dla béra’. Domenica 28, come detto, protagonisti i bolidi motorizzati con la probabile partecipazione in gara del sindaco Mauro Ghini che ha un passato da pilota titolato nella specialità.

Ampia zona paddock attorno a via San Bartolomeo, con annesse chiusure al traffico veicolare, e il sogno di avere ospite la campionessa di rally Rachele Somaschini.

Mattia Grandi