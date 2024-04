Quattro giorni di festa con i ’Cavalieri Sestesi’. È l’edizione del ventennale

Quattro giorni di festa al campo cross ‘Le Cannarelle’ di Sesto Imolese per celebrare il 25 aprile insieme al Gruppo Cavalieri Sestesi. Da oggi al 27, infatti, l’appuntamento da non perdere è a due passi dal torrente Sillaro per gustare deliziose proposte culinarie, ascoltare buona musica ed assistere a tante affascinanti iniziative equestri. Si parte oggi, alle 18.30, con l’apertura dello stand gastronomico da 200 posti a sedere a colpi di portate tradizionali come friggione, carne ai ferri, tortelli, tortellini, polenta e fragole. Una carrellata di ottimi prodotti a chilometri zero, a testimonianza del coinvolgimento di tante realtà locali, cotti e mangiati. Durante la serata cocktail bar in funzione e l’accompagnamento musicale con gli artisti di strada della Banda Rei. Il clou domani. Programma nel pieno già a metà mattina con l’arrivo dei cavalli per la gioia di grandi e piccini. Fino a mezzogiorno, e poi di nuovo dalle 14.30, battesimo della sella, giri sui destrieri e perfino tornate in carrozza. Attorno alle 17, invece, riflettori puntati sull’esibizione equestre di Eleonora Tronconi seguita dallo spettacolo a cavallo di Gigliola Poli. Musica con gli Afterglow e accensione di un grande falò di buon auspicio. Un momento dall’alta valenza simbolica atteso da intere generazioni di sestesi. Il 26 e 27 protagoniste rispettivamente le sette note dei Tequila Sunrise, tribute band dei leggendari Eagles, e il dj set. Giochi per i più piccoli. "L’edizione del ventennale perché noi, dal cuore di Sesto Imolese, non ci siamo mai allontanati – spiega Sergio Afflitti alla guida del Gruppo Cavalieri Sestesi –. Un evento che è riuscito a fare breccia nell’anima della comunità come una sorta di incantesimo. È bellissimo vedere alla festa quei ragazzi di un tempo che oggi sono diventati padri". Ma non è tutto perché gli eventi al campo cross ‘Le Cannarelle’ proseguiranno anche il 30 e il primo maggio. Nel primo caso, infatti, fervono i preparativi per una serata in stile country targata Ciclobrocchi tra musica, balli, proiezioni video, stufato e fagioli e pernotto in tenda in loco. Poi, il giorno dopo, ecco la ‘Biciclettata del primo maggio’ organizzata dall’associazione di promozione sociale ‘PalinSesto’. Si tratta della realtà che gestisce la sala polivalente del centro civico della frazione. Ritrovo alle 9 nella struttura di via San Vitale per l’iscrizione all’evento e al pranzo. Mezz’ora dopo il via, con un percorso snodato lungo antiche strade romane, con giro di boa a San Patrizio per uno spuntino e la visita guidata al mulino e alla Pieve. Raduno di rientro alle 11.30 in direzione del traguardo alle Cannarelle per una scorpacciata di specialità locali. In caso di maltempo l’iniziativa con le due ruote a pedali non avrà luogo a differenza del pranzo al coperto.