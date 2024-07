Raddoppio dei binari. L’intervento di Panieri:: "Volantini e messaggi con notizie false"

"Si sta creando un clima di paura e preoccupazione (in parte legittima, vista la delicatezza del tema) che mi rattrista, è controproducente e non corrisponde minimamente al percorso condiviso fino ad oggi". Così il sindaco Marco Panieri a proposito del progetto per il potenziamento della ferrovia dell’Alta velocità. Negli ultimi giorni in città circola infatti un volantino anonimo, rilanciato anche via social, nel quale si invita a contattare online il primo cittadino per manifestare la propria contrarietà al progetto.

"In queste ore ho ricevuto alcune mail e messaggi in merito al quadruplicamento della ferrovia – ha risposto ieri il sindaco Panieri –. Mi scuso se non sono stato abbastanza chiaro a spiegare il quadro nelle varie occasioni che ci sono state, ma quanto riportato in certe affermazioni o messaggi che circolano è semplicemente falso. Ci tengo quindi, vista la strumentalizzazione in atto, a puntualizzare alcune cose".

Nell’elenco dei chiarimenti stilato dal primo cittadino, si sottolinea che "sulle ipotesi di percorso non ve n’è una preferita dall’amministrazione che viene portata avanti come proposta del Comune". Inoltre, rimarca il sindaco Panieri, "la scadenza per la decisione sul percorso della ferrovia non è il 9 agosto (come invece indicato nel volantino, ndr). Quello – prosegue il primo cittadino – è il termine provvisorio per la prima fase di confronto prevista dal codice degli appalti e che prima vedeva una scadenza il 7 luglio".

Nel complesso, "la preferenza su dove passerà non è lasciata né ai cittadini di Imola e né al Comune, ma sarà una valutazione complessiva su un’opera strategica che partirà da Bologna fino a Lecce", ribadisce il sindaco Panieri. E aggiunge: "Però, se Imola porta avanti in modo coeso, insieme al Circondario, alla Città metropolitana di Bologna e alla Regione, determinate esigenze od osservazioni (una volta assunti tutti gli elementi tecnici per valutare correttamente) potrà avere una voce molto significativa sul tema".

Ecco perché Panieri cerca di evitare spaccature (in parte già in atto) tra la cittadinanza. "Il percorso dei prossimi mesi sarà lungo il tempo necessario e completamente trasparente", assicura il sindaco. E conclude: "Ribadisco che il Comune è impegnato nel monitorare e presidiare i tavoli tecnici e la discussione insieme al Circondario, alla Città metropolitana e coinvolgendo la Regione. Vi chiedo tutti di collaborare nel condividere questi punti e a non diffondere notizie fuorvianti, inesatte o provvisorie che possano generare preoccupazione ingiustificata, per una sensibilità verso la delicatezza del tema e per rispetto del lavoro che, a tutti i livelli, si sta facendo".