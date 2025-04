Ruota, ristorante ‘sospeso’ e giochi . Il Wec conquista già il pubblico : "Esserci è un’esperienza speciale"

La ruota panoramica, il ristorante sospeso a 50 metri di altezza (in zona Rivazza) e tante attività nella Fan zone tra simulatori di guida, macchinine radiocomandate e laboratori per i bambini. In pista, decine di bolidi: le hypercar Ferrari (ieri subito veloci nelle libere) e la Bmw M4 Gt3 numero 46 di Valentino Rossi quelli più acclamati dal pubblico. Gli ingredienti per un grande fine settimana firmato Wec ci sono tutti. Ieri il primo atto, concluso dallo show serale di Guè. Oggi si replica e domani gran finale: se il meteo non farà troppo i capricci, si annuncia un’altra bella festa come nel 2024.

"Imola è speciale e non potevamo perderci questa esperienza", racconta un gruppo di giovani tifosi del Cavallino arrivati dal Veneto per questo insolito weekend pasquale con il Mondiale Endurance al posto dell’uovo di cioccolato. Il cuore pulsante dell’evento è, come detto, la Fan zone: grandi e piccoli si sfidano tra mini-macchine ultramoderne e simulatori di guida. Ci sono varie Ferrari in esposizione, un finto podio per le foto e tanti stand con il merchandising dei team. Infine, il grande palco sul quale si passa dalla musica alle interviste ai piloti.

Oggi, dopo le ultime prove libere alle 10.40 e le sessioni di autografi in Pit Lane, prenderanno il via le qualifiche alle 14.30, con una durata di poco superiore a un’ora. In mezzo, attorno alle 12.25, saliranno sul palco gli alfieri della Ferrari. Al pomeriggio, ancora tanta musica con vari dj che si alterneranno sul palco. Per quanto riguarda le attività per i bambini, il programma odierno prevede due laboratori: al mattino dalle 11 alle 12 c’è ‘Mani in pasta’: lavorando in coppia, i bambini impareranno a preparare i tradizionali garganelli di Imola, a partire dall’impasto fino alla stesura della pasta con l’uso del caratteristico ‘pettine’. Al pomeriggio dalle 16 alle 17.30 ecco ‘Eco corse’, spazio creativo e sostenibile in cui si costruiranno auto da corsa utilizzando materiali di recupero, per poi sfidarsi in una gara all’insegna del divertimento e del rispetto per l’ambiente. L’età consigliata è dai 6 a 12 anni, preferibile la presenza di un accompagnatore per i più piccoli.

Il vero spettacolo inizierà domani, con la partenza lanciata delle 13 e la gara che andrà avanti fino alle 19. Per accedere al fine settimana della ‘6 Ore’ è necessario essere in possesso del biglietto d’ingresso, acquistabile sul sito Ticketone (o anche direttamente in via Pirandello, all’incrocio con il ponte di viale Dante) con opzioni che includono accesso a Paddock e Pit Walk. Chi possiede già un biglietto può effettuare un upgrade tramite il link ricevuto via email (inserendo il proprio codice fiscale). L’offerta è valida fino a esaurimento posti.