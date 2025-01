C’è chi attende il progetto del ponte sul Santerno con grande trepidazione, come la nostra lettrice Carlotta Poletti, che non nasconde quasi un senso di sollievo per questa iniziativa. "Sarebbe ora che si facesse – dice infatti la cittadina imolese, sottolineando quanto una nuova infrastruttura potrebbe migliorare la viabilità della zona – abbiamo una sola strada che effettua il collegamento da Faenza a Imola, e questo crea spesso disagi e rallentamenti. Sono assolutamente favorevole". La Poletti si unisce quindi al coro di altri cittadini che chiedono a gran voce degli spostamenti più semplici e veloci.