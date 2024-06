Torna Casale Cineforum. Ospiti Buffa e Dandini. Si parte con Carofiglio

Casale Cineforum ha fatto le cose in grande per la sua quinta edizione. Già, perché non era facile il compito di alzare ancora più in alto l’asticella della qualità e degli ospiti invitati all’ormai nota rassegna cinematografica di Casalfiumanese in programma da martedì prossimo all’11 luglio tra Piazza Cavalli e villa Manusardi. Quattro serate, ad ingresso gratuito con offerta libera, dedicate alle pellicole del grande schermo con altrettanti dibattiti di approfondimento in compagnia di personaggi illustri. Un evento organizzato dalla Pro Loco del paese, curato da Emanuele Alpi, con il patrocinio del municipio e il sostegno di tante aziende del territorio. E se qualche tempo fa fece tappa in collina addirittura il celebre regista Pupi Avati, ma non fu da meno la presenza del filosofo Umberto Galimberti nella passata edizione, questa volta i big hanno nomi di forte richiamo: Gianrico Carofiglio, Serena Dandini, Federico Buffa e Stefano Nazzi. Si partirà il 18 giugno alle 20 dal cuore pulsante dell’abitato, per una serata organizzata in collaborazione con l’Associazione Avvocati Imolesi, insieme allo scrittore Gianrico Carofiglio che presenterà il libro ‘L’orizzonte della notte’ con la moderazione di Carlo Machirelli e Michele Castellari. A seguire, la visione del film ‘Cesare deve morire’. Il 27 sarà la volta di Serena Dandini. La nota conduttrice e autrice televisiva, attraccherà in vallata per parlare della sua fatica editoriale ‘La vendetta delle muse’ insieme a Chiara Sorbello prima della proiezione di una selezione di cortometraggi legati alla prima edizione del concorso ‘Casale Cinecorti’. Prevista la premiazione dei primi tre classificati secondo il giudizio di una speciale giuria. Grande sport protagonista il 2 luglio, dalle 19, con un picnic nel parco di villa Manusardi. Ospite Federico Buffa, una delle voci più raffinate e apprezzate dell’etere televisivo e cantastorie della specialità per eccellenza. Anche per lui due chiacchiere con tanto di volume al seguito, ‘La Milonga del fùtbol’, moderato dall’allenatore Giangiacomo Geraci prima del film ‘Il segreto dei suoi occhi’. Epilogo d’autore l’11 con Stefano Nazzi, giornalista, volto tv e autore per ‘Il Post’ del podcast ‘Indagini’, che svelerà i contenuti del libro ‘Canti di guerra’ attraverso le domande di Giacomo Galanti. E sullo schermo? ‘Gone girl’, diretto da David Fincher nel 2014 ispirato al romanzo ‘L’amore bugiardo’ di Gillian Flynn, con Ben Affleck e Rosamund Pike.

Mattia Grandi