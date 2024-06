Torna ’Imola di mercoledì’: "Così si anima il cuore della città"

Negozi aperti, musica e mercatini: un format vincente pronto anche quest’anno a essere replicato per quattro settimane. Torna questa sera l’appuntamento con ‘Imola di mercoledì’. Dalle 20.30 le vie e le piazze del centro storico si animeranno per far vivere ai cittadini e ai tanti visitatori l’inconfondibile atmosfera dell’iniziativa organizzata da Confcommercio Ascom Imola con il sostegno di tanti organismi pubblici e partner privati. "Quest’anno vogliamo dare importanza al tema dell’inclusione – spiega il direttore generale di Confcommercio Ascom, Andrea Martelli –. Quindi ‘Imola di mercoledì’ diventerà ‘Un mondo a colori’". Le quattro serate saranno così suddivise: questa sera Americhe e Antartide (magenta e azzurro); 26 giugno Africa e Oceania (turchese e arancione); 3 luglio Asia ed Europa (menta/rosa); 10 luglio Iomla e la Romagna (lavanda/giallo). Tra i tanti eventi ed esibizioni che si alterneranno nel corso delle serate e animeranno le piazze e le vie della città, l’appuntamento fisso sarà invece ogni sera con le attività economiche del centro storico nonché con i numerosi espositori quali artigiani, creativi, produttori eno-gastronomici… ‘Imola di Mercoledì’ si offrirà come occasione ideale per fare shopping, approfittando dell’apertura dei tanti negozi del centro che prolungheranno l’orario di apertura fino a tarda serata (23.30). Le attività incontreranno i consumatori anche uscendo in strada, promuovendo i loro prodotti e offrendo ai visitatori, nelle diverse parti della città, prodotti e atmosfere originali e suggestive.

Tutti i visitatori che approfitteranno dell’apertura serale delle attività commerciali per fare acquisti nei negozi del centro storico potranno avere la t-shirt ‘Un mondo a colori’. Presentando all’Infopoint (piazza Caduti per la Libertà) due scontrini della serata comprovanti gli acquisti effettuati in due diverse attività commerciali nella serata stessa (somma minima 30 euro) si riceverà infatti il gadget dell’evento. Nelle serate di ‘Imola di Mercoledì’ le proposte dei ristoranti e dei locali per una cena tranquilla o da passeggio sono infinite e sapranno mettere tutti d’accordo. I Ristoranti proporranno menù fissi a prezzo agevolato, mentre i pubblici esercizi offriranno proposte e aperitivi street food per una ‘cena itinerante’ da gustare tra spettacoli e vetrine illuminate e shopping.

Non c’è festa senza musica e durante la manifestazione ‘Imola di Mercoledì’ sono tantissime le esibizioni dal vivo che coinvolgeranno le migliaia di visitatori. Molti ristoranti e pubblici esercizi offriranno ai fruitori del centro intrattenimenti musicali per tutti i gusti.

"È sempre un piacere organizzare questo evento con la collaborazione degli operatori coi quali siamo costantemente in contatto e che più che mai hanno dimostrato un forte interesse a proporre idee per animare il centro storico, che è il vero cuore pulsante della nostra città – conclude Martelli –. Tutte le attività partecipano attivamente, anche in sinergia tra loro, per creare insieme a noi un programma ogni anno sempre nuovo e accattivante, da far scoprire ai numerosi visitatori passeggiando per le vie del centro storico. Sarà un’edizione come sempre fresca e vivace".