Ultima giornata per la mostra ‘Giocare è una cosa seria’

Questa mattina sarà l’ultima occasione per ammirare in Municipio la mostra ‘Giocare è una cosa seria’, con tutte le opere realizzate dai bambini per la 20ª edizione del concorso dedicato alla memoria dell’insegnante Donatella Zappi, promosso dalla Direzione Didattica Statale di Castel San Pietro Terme.

Le originali creazioni degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie si possono ammirare lungo la scala centrale e al primo piano del palazzo comunale che si affaccia sulla piazza XX Settembre, cuore della città, abbellita con aiuole di prato verde, presepe, albero e suggestive installazioni luminose dedicate al tema del tempo.

Da quando è stata inaugurata, in occasione della festa di accensione delle luci natalizie, sono tante le persone, le famiglie e le classi che sono venute a visitarla negli orari di apertura del Comune.

Per chi non è riuscito a venire in Municipio o per chi desidera rivedere le opere dei bambini, c’è sempre la possibilità di ammirare la galleria fotografica completa pubblicata nel sito del Comune di Castel San Pietro.