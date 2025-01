Ultimo weekend per Myth generation

Ultimo weekend di apertura per la mostra ‘Nicola Verlato. Myth generation’, allestita al museo San Domenico di Imola dallo scorso 26 ottobre e che a oggi sta registrando un notevole interesse di pubblico. In occasione dell’ultimo giorno di apertura, domenica 2 febbraio, è prevista alle 17 una speciale visita guidata durante la quale l’artista e il curatore della mostra accompagneranno i visitatori alla scoperta delle opere in mostra. La partecipazione è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria registrandosi nel sito di Imola Musei (www.imolamusei.it) oppure chiamando lo 0542-602609 (entro venerdì 31 gennaio). La visita guidata è gratuita, mentre sarà necessario pagare il regolare costo del biglietto d’ingresso. La mostra, curata dal direttore di Imola Musei, Diego Galizzi, e organizzata dal Comune grazie al supporto della Galleria Giovanni Bonelli di Milano, presenta più di cinquanta opere.