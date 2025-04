Wec, subito show. Appassionati e tifosi invadono la pit lane: "È già un successo"

Tanti tifosi sulle tribune e nel paddock, con una pit-walk affollata e le attività della Fan zone prese d’assalto. Il dirigibile Goodyear a salutare il pubblico, aggiungendo così un tocco vintage a una giornata da incorniciare anche grazie a condizioni meteo favorevoli. In attesa del gran finale odierno, il secondo dei tre atti del WEC in Autodromo va in archivio nel migliore dei modi. Al punto che, nel sabato del villaggio imolese, la Ferrari di Antonio Giovinazzi e la BMW di Valentino Rossi in pole position nelle rispettive categorie rappresentano solo la ciliegina di una torta pasquale preparata nel migliore dei modi dalla macchina organizzativa in azione all’Enzo e Dino Ferrari.

La seconda giornata del Mondiale Endurance comincia tra le proteste, in zona ex Riverside, dei lavoratori della Tracmec di Mordano, delle quali riferiamo a parte. Dalla tarda mattinata alle prime ore del pomeriggio, quando scatta la corsa al miglior tempo in griglia, è una lenta processione di appassionati che dal centro città e dalle strade limitrofe al circuito gonfiano il paddock, le tribune e la fan zone del circuito.

Sul palco di via Malsicura, dove la sera precedente si era esibito il rapper Guè, a cavallo tra l’ultima sessione delle prove libere mattutine e le qualifiche del pomeriggio si palesano i piloti della Ferrari. Ed è subito festa. Da lì in avanti è un crescendo di emozioni, amplificate dal passaggio del dirigibile che cattura l’attenzione del popolo dell’Autodromo, e che culminano nella doppia pole tricolore.

"Qualificarsi davanti ai propri tifosi nella casa di gara è sempre una sensazione fantastica – afferma Giovinazzi –. Non mi sarei mai aspettato nella mia carriera di condividere una pole con Vale. Sono cresciuto facendo il tifo per lui in MotoGp e ora mi trovo di fianco a lui e ai nostri tifosi a festeggiare una pole". A congratularsi con il Dottore arriva anche l’amico Cesare Cremonini. "Qui è la nostra gara di casa – ricorda Valentino –. E una pole a Imola davanti a tutti i tifosi è speciale".

Al di là di quello che accade in pista, è però l’ottimo viavai all’interno del circuito che lascia bene sperare l’Autodromo in vista della gara di oggi. La Fan zone è degna di quella allestita lo scorso anno per il Gran premio di Formula 1. Il ‘Dinner in the sky’ è un successo, così come la ruota panoramica sulla quale si può salire gratis per l’occasione. Tra una sfida alle macchinine radiocomandate e un’altra ai simulatori di guida, si passeggia ammirando i bolidi fermi in mostra o dando un’occhiata ai tanti stand con il merchandising dei vari team e dell’Autodromo. E il pubblico apprezza.

"È stata una giornata di grande successo sotto tutti i punti di vista – commenta in serata il sindaco Marco Panieri –. Le tribune piene, un clima di festa, entusiasmo e passione fin dalla mattina. Ma soprattutto un centro storico animato da centinaia di tifosi e appassionati che hanno dato vita alle piazze, ai locali e alla musica, portando energia e colore in tutta la città. Siamo molto soddisfatti e voglio ringraziare tutti quelli che stanno contribuendo alla riuscita di questo grande evento. È il segno di un sistema che funziona. Imola si conferma così protagonista del motorsport internazionale. La presenza del dirigibile Goodyear ha reso ancora più speciale questa giornata, aggiungendo prestigio, visibilità e suggestione a un weekend che già oggi possiamo definire straordinario".