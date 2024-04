Wienerberger per la comunità. Ecco la messa a dimora di piante

Si è tenuta qualche giorno fa nello stabilimento di Mordano di Wienerberger, azienda leader internazionale nella fornitura di soluzioni intelligenti per l’involucro edilizio e per le infrastrutture, un’iniziativa per la giornata della biodiversità. L’evento ha coinvolto anche le scuole locali oltre ai dipendenti e le loro famiglie. Un momento di riflessione, in linea con la politica aziendale che punta a preservare e sviluppare la flora e la fauna nei dintorni dei propri impianti produttivi, in risposta all’urgente necessità di tutelare la biodiversità in un contesto di cambiamenti climatici e crescente impatto antropico. Il clou, lo scorso 13 aprile, quando sono state organizzate visite guidate attraverso un vero e proprio percorso sostenibile a tappe. Partenza dalla scuola elementare di Bubano poi, attraverso l’impianto produttivo, si è giunti all’area individuata per la messa a dimora di nuove pianticelle. Nel mezzo le parole dell’entomologo Simone Mascellani, che ha spiegato l’importanza degli impollinatori solitari all’interno dell’ecosistema e la necessità di rispettare la natura. Presenti anche il sindaco di Imola, Marco Panieri, e quello di Mordano Nicola Tassinari.