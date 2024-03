Trent’anni senza Senna, apre la mostra su Ayrton: "Il nostro regalo per lui"

Imola, 21 marzo 2024 – Ayrton Senna avrebbe compiuto oggi 64 anni. Per onorare al meglio la memoria dello sfortunato campione brasiliano, morto il 1° maggio 1994 dopo un incidente durante le fasi iniziali del Gran premio di San Marino, il Comune in collaborazione con l’istituto Senna, il ministero degli Esteri e la Regione ha organizzato un ricco calendario di eventi al via proprio nella giornata odierna.

Alle 17.30 al museo di San Domenico verrà infatti inaugurata la mostra ‘Magic. Ayrton Senna – Imola 1994-2024. Fotografie di Angelo Orsi e Mirco Lazzari’.

L’esposizione si articola in 94 scatti inediti per raccontare Ayrton Senna, l’uomo dietro al pilota. Proprio 94 scatti, a comporre il numero 94, l’anno della tragica morte in seguito al terribile incidente sul circuito del Santerno, che raccontano con gli occhi dei fotografi Angelo Orsi e Mirco Lazzari le gesta indimenticabili di Senna ma anche, con grande sensibilità ed attenzione, il lato umano ed intimo dell’uomo Ayrton.

Orsi di Senna era amico, non solo il fotografo. Lo conosceva a fondo e lo frequentava anche fuori dalla pista. Per fotografare bene una persona devi conoscerla e più la capisci, più riesci a coglierne le sfumature. La mostra vuole raccontare, attraverso le foto di Angelo, non solo le gesta di questo mito, ma soprattutto Lui, la persona, l’uomo. Immagini che entrano nel cuore di chi osserva perché sono vere e non posate. Dettagli colti al volo perché scattate da chi Ayrton lo conosceva a fondo, intuiva e ne sapeva catturare le sfumature. Fotografie che ancora oggi, dopo trent’anni, a guardarle ti bloccano il respiro e ti fanno rivivere il momento.

"La mostra rappresenta l’importanza della figura di Ayrton Senna nella storia del motorsport e il valore che come città vogliamo dare al campione – sottolineano il sindaco Marco Panieri e l’assessora all’Autodromo, Elena Penazzi –. Il 2024 è un anno importante per Imola e vogliamo dimostrare l’affetto, il legame e la passione che ancora esistono e restano con Ayrton, un grande campione con un lato umano, intimo e spirituale che ha segnato i ricordi di migliaia di appassionati in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di ospitare questa mostra nel cuore della nostra città, nella cornice del Museo San Domenico, proprio nel giorno del compleanno di Ayrton e per la quale ringraziamo i fotografi Mirco Lazzari e Angelo Orsi. È l’inizio di ‘Senna 30 Years’, il calendario-percorso che abbiamo presentato qualche settimana fa con numerosi eventi, iniziative e proposte che iniziano oggi e proseguiranno nei prossimi mesi per celebrare l’anniversario e il suo ricordo, insieme a quello di Roland Ratzenberger, scomparso il giorno prima di Ayrton".

In occasione dell’inaugurazione, il museo sarà aperto fino alle 19.30 e l’ingresso sarà gratuito. La mostra rimarrà aperta fino al 2 giugno e sarà visitabile nelle seguenti giornate: venerdì 15-19; sabato e domenica 10-13, 15-19. Inoltre sono previste aperture con orario festivo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 nelle giornate di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio. Infine, aperture speciali dalle 18 alle 22 giovedì 18 aprile, martedì 30 aprile, giovedì 2 maggio e giovedì 16 maggio. Ingresso 8 euro.