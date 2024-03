La Ferrari punta a Imola: "Vogliamo riscattarci"

Imola, 18 marzo 2024 – “Imola sarà la nostra gara di casa, abbiamo una carica dentro per fare il meglio possibile perché vogliamo fare bella figura davanti a tutti i nostri fan". Così Antonello Coletta, responsabile Ferrari delle attività sportive Gt. La casa del Cavallino rampante, dopo il mezzo passo falso nella 12 ore del Qatar, vuole subito tornare protagonista del Wec, il campionato del mondo Endurance che il 19-21 aprile farà tappa a Imola per disputare una gara di 6 ore, anche in vista della 24 Ore di Le Mans.

“Il Qatar non è andato come ci si aspettava – ha spiegato Coletta – e tutto questo è stato generato da un ‘balance of performance’ (una sorta di handicap nel peso e nella potenza che viene assegnato alle vetture più veloci per bilanciare le prestazioni in pista; ndr ) che non è stato per niente favorevole a tutta la piattaforma Lmh. Mi sento di dire che l’errore è stato abbastanza macroscopico, in parte anche riconosciuto dalla federazione, per cui ci auguriamo che per Imola siano differenti i valori che verranno impartiti e di poter lottare, come è giusto che sia, per il campionato del mondo. E poi vinca il migliore".

La ‘6 Ore di Imola’, secondo round del Wec, si annuncia assolutamente imperdibile, non solo per il rinnovato duello tra Toyota e Ferrari, con la Casa di Maranello che, alla stagione di esordio nel Wec, è stata capace di battere il colosso giapponese nella mitica 24 Ore di Le Mans, ma anche l’approdo di nuove prestigiose scuderie come Lamborghini, Bmw e Isotta Fraschini. Attesi migliaia di spettatori sulle tribune dell’Autodromo.